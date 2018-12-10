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Hazırlıklar ara vermeden start aldı

Hazırlıklar ara vermeden start aldı
G.Saray, Çaykur Rizespor maçının ardından ara vermeden Porto ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Rize önünde tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Öte yandan Porto maçında Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

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