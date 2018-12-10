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’nin gözyaşları

Akhisarspor yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan , gözyaşlarına hakim olamadı...

Hasan Ali’nin gözyaşları
F.Bahçe'nin kaptanı Kaldırım, Sarı- Lacivertliler'in Akhisar'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası adeta yıkıldı. Maçın bitişi ile birlikte gözyaşlarına hakim olamayan deneyimli futbolcu oldukça duygusal anlar yaşadı. Dün doğum günü olan Hasan Ali'nin ağlarken objektiflere yansayan görüntüsü geceye damga vurdu.

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