Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hayati bir haftaya girdi... Sarı- Kırmızılılar yarın Porto önünde, Avrupa'da 'tamam mı, devam mı?' sınavı verecek. Cimbom cumartesi günü ise ligde lider Başakşehir'le çok kritik bir karşılaşma oynayacak.
- Spor
- 10.12.2018
- Gazete
Cimbom kader haftasında
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