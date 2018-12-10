Cimbom kader haftasında

Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hayati bir haftaya girdi... Sarı- Kırmızılılar yarın Porto önünde, Avrupa'da 'tamam mı, devam mı?' sınavı verecek. Cimbom cumartesi günü ise ligde lider Başakşehir'le çok kritik bir karşılaşma oynayacak.