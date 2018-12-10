Bugünkü
Takvim

Beşiktaş, Galatasaray’ın da gündeminde olan Demba Ba için düğmeye bastı

Yönetim, Demba Ba’yı Ocak’ta kiralamak için nabız yokluyor. G.Saray'ın da istediği Ba için Shenhua'ya bu hafta içinde teklif yapılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Demba Ba aşkı yeniden alevlendi... Siyah-Beyazlı yönetim devre arasında takıma özellikle forvet hattında takviye yapmak için kolları sıvarken listeye Demba Ba da eklendi. Sezon başında Senegalli futbolcuyu transfer etmeye çok yaklaşan yönetim Demba Ba'nın Çin'den gelen teklifi kabul etmesi üzerine hayal kırıklığı yaşamıştı. Golcü oyuncu yeniden günmede geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş, Galatasaray’ın da gündeminde olan Demba Ba için düğmeye bastı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri