Beşiktaş, Galatasaray’ın da gündeminde olan Demba Ba için düğmeye bastı Yönetim, Demba Ba’yı Ocak’ta kiralamak için nabız yokluyor. G.Saray'ın da istediği Ba için Shenhua'ya bu hafta içinde teklif yapılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Demba Ba aşkı yeniden alevlendi... Siyah-Beyazlı yönetim devre arasında takıma özellikle forvet hattında takviye yapmak için kolları sıvarken listeye Demba Ba da eklendi. Sezon başında Senegalli futbolcuyu transfer etmeye çok yaklaşan yönetim Demba Ba'nın Çin'den gelen teklifi kabul etmesi üzerine hayal kırıklığı yaşamıştı. Golcü oyuncu yeniden günmede geldi. HABERİN DEVAMI

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