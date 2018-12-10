Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Konyaspor maçının artık gerilerde kaldığını ifade eden başarılı hoca, "Önemli bir galibiyet aldık ama abartılacak bir durum yok. Zafer sarhoşluğundan bir an önce sıyrılın" diye Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatan Karaman'ın "Güçlü bir ekiple deplasmanda oynayacağız. Sizden maça odaklanmanızı istiyorum. İşimizi sıkı tutarsak kazanan biz oluruz" dediği öğrenildi.
YABANCILARDAN 20 GOL
Trabzonspor'un geride kalan 15 haftada attığı 26 golün 20'si yabancılardan geldi. Rodallega 7 gol atarken, Novak ve Ekuban 3, Nwakaeme, Sosa ve Onazi 2, Amiri ise 1 gol kaydetti.
YABANCILARDAN 20 GOL
Trabzonspor'un geride kalan 15 haftada attığı 26 golün 20'si yabancılardan geldi. Rodallega 7 gol atarken, Novak ve Ekuban 3, Nwakaeme, Sosa ve Onazi 2, Amiri ise 1 gol kaydetti.
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