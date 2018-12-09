Son 13 sezonun en kötü Kartal'ı

Beşiktaş geçmiş sezonlarını mumla aratıyor. Kartal, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalırken puanını 15. hafta sonunda 25 puana çıkardı. Siyah- Beyazlılar son olarak 2006-07 sezonunda da bu tabloyla karşılaşmıştı.



DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ligde 15 maçın 4'ünde berabere kalan, 4'ünde mağlup olan ve 7 maçta galip gelen Beşiktaş bu periyotta toplam 20 puan kaybetti. Kartal bu tablo ile en son 13 sezon önce karşılaşmıştı. Beşiktaş Şenol Güneş yönetimindeki 4. sezonunda da en az puan topladığı dönemi yaşıyor. Güneş'le ilk sezon 35, 2. sezon 32 geçen sezon aynı haftada 27 puan toplanmıştı.