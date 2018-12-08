Maç sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımını eliştirdi. Güneş "Rakip takım haklı olarak 3 puan alamazsa bir puan gayet normal. Onlar elinden geleni yapmış olabilir ama bizim tempomuz çok yavaştı. Bir takımın yavaş olması, temposunun az etkinliğiniz azaltır. Zaman zaman pozisyon oldu ama karşılıklı bizim için yeterli değildi. Futbol yeterli değildi. Sonuç olarak iki puan kaybettik" dedi.
- Spor
- 08.12.2018
- Gazete
Şenol Güneş: Bu futbolu beğenmedim
Şenol Güneş, “Tempomuz çok yavaştı. Futbol olarak da yeterli değildik” dedi.
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