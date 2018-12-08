Kartal'da seri sonu... Ligde Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Siyah- Beyazlılar, 15. haftada Alanyaspor'a takıldı. Akdeniz ekibi ile 0-0 berabere kalan Siyah-Beyazlılar'ın bu sezonki en büyük problemleriden biri olan istikrar sorunu da yeniden ortaya çıkmış oldu.
ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET YOK!
Bu sezon üst üste 3 maç kazanamayan Siyah- Beyazlılar'ın ligdeki en uzun galibiyet serisi iki maç. Kartal bu sezon iki kez üst üste 2'de 2 yaptı. Ancak dün akşam Alanya'da olduğu gibi bu seriyi 3'e taşıyamadı.
187 KEZ TOP KAYBI YAPTILAR
İstikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Alanya'daki oyunu ile ise taraftarına umut vermedi. Maçta 187 kez top kaybı yapan Kartal, ligde bir maçta en fazla top kaybeden ikinci takım konumda yer alıyor.
ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI
Süper Lig'de hafta itabarıyla 25 puana ulaşan Beşiktaş, maç fazlasına rağmen lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde kaldı. Eğer Başakşehir bu haftayı galibiyetle kaparsa fark 8 puana çıkacak.
ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET YOK!
Bu sezon üst üste 3 maç kazanamayan Siyah- Beyazlılar'ın ligdeki en uzun galibiyet serisi iki maç. Kartal bu sezon iki kez üst üste 2'de 2 yaptı. Ancak dün akşam Alanya'da olduğu gibi bu seriyi 3'e taşıyamadı.
187 KEZ TOP KAYBI YAPTILAR
İstikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Alanya'daki oyunu ile ise taraftarına umut vermedi. Maçta 187 kez top kaybı yapan Kartal, ligde bir maçta en fazla top kaybeden ikinci takım konumda yer alıyor.
ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI
Süper Lig'de hafta itabarıyla 25 puana ulaşan Beşiktaş, maç fazlasına rağmen lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde kaldı. Eğer Başakşehir bu haftayı galibiyetle kaparsa fark 8 puana çıkacak.
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