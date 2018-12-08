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’nin yeni adresi Genoa ( Yurttan ve dünyadan spor gündemi )

Cesare Prandelli’nin yeni adresi Genoa
İtalya Ligi ekiplerinden Genoa, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaşmaya vardı. temsilcisi, son olarak kupa maçında 3. lig ekiplerinden Virtus Entella'ya normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltılar sonunda elenmişti. 61 yaşıdaki Prandelli, 2014 yılında G.Saray'ı çalıştırmıştı.

ECZACI VE VAKIFBANK GRUPTAN LİDER ÇIKTI
Voleybolda Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki son maçında temsilcisi Praia'yı 3-1 yenerek grubu lider olarak tamamladı. A Grubu'ndaki temsilcimiz Vakıfbank ise yine Brezilya temsilcisi Minas'ı set vermeden geçti. Lider olarak adını yarı finale yazdırdı.

HALİL AKBUNAR 3 YIL DAHA GÖZTEPE'DE
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Halil Akbunar'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 25 yaşındaki Akbunar, "Burası benim evim, bugün sadece bu gerçeği kağıda dökmüş olduk. 'nin başarısı için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" dedi. Göztepeli oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayla son 2 sezonda Süper Lig'de 44 maçta 3 gol kaydetti.

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