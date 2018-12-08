İtalya Ligi ekiplerinden Genoa, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaşmaya vardı. İtalya temsilcisi, son olarak kupa maçında 3. lig ekiplerinden Virtus Entella'ya normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltılar sonunda elenmişti. 61 yaşıdaki Prandelli, 2014 yılında G.Saray'ı çalıştırmıştı.
ECZACI VE VAKIFBANK GRUPTAN LİDER ÇIKTI
Voleybolda Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki son maçında Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-1 yenerek grubu lider olarak tamamladı. A Grubu'ndaki temsilcimiz Vakıfbank ise yine Brezilya temsilcisi Minas'ı set vermeden geçti. Lider olarak adını yarı finale yazdırdı.
HALİL AKBUNAR 3 YIL DAHA GÖZTEPE'DE
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Halil Akbunar'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 25 yaşındaki Akbunar, "Burası benim evim, bugün sadece bu gerçeği kağıda dökmüş olduk. Göztepe'nin başarısı için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" dedi. Göztepeli oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayla son 2 sezonda Süper Lig'de 44 maçta 3 gol kaydetti.
ECZACI VE VAKIFBANK GRUPTAN LİDER ÇIKTI
Voleybolda Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki son maçında Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-1 yenerek grubu lider olarak tamamladı. A Grubu'ndaki temsilcimiz Vakıfbank ise yine Brezilya temsilcisi Minas'ı set vermeden geçti. Lider olarak adını yarı finale yazdırdı.
HALİL AKBUNAR 3 YIL DAHA GÖZTEPE'DE
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Halil Akbunar'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 25 yaşındaki Akbunar, "Burası benim evim, bugün sadece bu gerçeği kağıda dökmüş olduk. Göztepe'nin başarısı için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" dedi. Göztepeli oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayla son 2 sezonda Süper Lig'de 44 maçta 3 gol kaydetti.
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