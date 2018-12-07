Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor ile bugün oynayacakları maç önce takımla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca idman öncesi yapılan toplantıda, "Ligde 2 maçtır kazanıyoruz. Çok kritik bir sürece girdik. Seri galibiyetler alarak puan kayıplarını telafi etmeliyiz. Hız kesmeyin" dedi.
KAZANMAK ZORUNDASINIZ
G.Saray galibiyetinin anlam kazanması için Alanya'dan galibiyetle dönmeleri gerektiğini ifade eden Güneş, "Puan kaybetme lüksümüz yok. Kazanmak zorundasınız" ifadesini kullandı.
ASLA ADAM KAÇIRMAYIN
Alanyaspor'un golcü bir takım olduğuna dikkat çeken Güneş, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Adam kaçırmayın ve pas hatası yapmayın. Telafisi olmayan bir maça zıkacağız" diye konuştu.
SON 3 MAÇTA 9 PUAN ŞART
Ligde son 3 maçta 9 puan almalarının şart olduğuna dikkat çeken Güneş, "İlk yarı çok puan kaybettik. Bu nedenle Alanya, Trabzon ve Kasımpaşa maçlarını 9 puanla tamamlamamız şart" dedi.
KAZANMAK ZORUNDASINIZ
G.Saray galibiyetinin anlam kazanması için Alanya'dan galibiyetle dönmeleri gerektiğini ifade eden Güneş, "Puan kaybetme lüksümüz yok. Kazanmak zorundasınız" ifadesini kullandı.
ASLA ADAM KAÇIRMAYIN
Alanyaspor'un golcü bir takım olduğuna dikkat çeken Güneş, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Adam kaçırmayın ve pas hatası yapmayın. Telafisi olmayan bir maça zıkacağız" diye konuştu.
SON 3 MAÇTA 9 PUAN ŞART
Ligde son 3 maçta 9 puan almalarının şart olduğuna dikkat çeken Güneş, "İlk yarı çok puan kaybettik. Bu nedenle Alanya, Trabzon ve Kasımpaşa maçlarını 9 puanla tamamlamamız şart" dedi.
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