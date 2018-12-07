Ozan Kabak’ta iki engel var!

İtalyan basınında Galatasaraylı Ozan Kabak'ın transferiyle ilgili iddialar devam ediyor... Tuttosport'un Inter kulübünün yöneticilerine dayandırdığı habere göre transferin önünde iki engel bulunuyor. Birincisi, Ozan'a birçok kulübün talip olması. İkincisi ise genç yıldızın Avrupa Birliği statüsünde olmaması. Inter'in bu nedenle Ozan'ı alması halinde başka bir kulübe kiralayacağı belirtiliyor.
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