Ocak’ta Atletıco yolcusu

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, yaz transfer sezonunun son dakikalarında Al Hilal ile anlaşmış ancak evraklar yetişmediği için transfer askıya alınmıştı.
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Brezilya basınına göre Maicon'u ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'nun istediği öğrenildi. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Sambacı, Ocak ayında Brezilya'nın yolunu tutacak.
FORMSUZ
Brezilyalı futbolcu, son günlerde ortaya koyduğu futbolla Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekiyordu.
O DA GİTMEK İSTİYOR
Brezilya basınına göre Maicon'u ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'nun istediği öğrenildi. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Sambacı, Ocak ayında Brezilya'nın yolunu tutacak.
FORMSUZ
Brezilyalı futbolcu, son günlerde ortaya koyduğu futbolla Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekiyordu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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