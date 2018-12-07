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Ocak’ta Atletıco yolcusu

’ın stoperi Maicon, ara döneminde ülkesinin takımlarından ’ya gidebilir...

Ocak’ta Atletıco yolcusu
Galatasaray'ın lı stoperi Maicon, yaz sezonunun son dakikalarında Al Hilal ile anlaşmış ancak evraklar yetişmediği için transfer askıya alınmıştı.

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Brezilya basınına göre Maicon'u ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'nun istediği öğrenildi. 'dan ayrılmak isteyen Sambacı, Ocak ayında Brezilya'nın yolunu tutacak.

FORMSUZ
Brezilyalı futbolcu, son günlerde ortaya koyduğu futbolla Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekiyordu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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