Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da Fatih Terim'le ilgili kafa karıştıran bir gelişme yaşanıyor... Sarı-Kırmızılı yönetim 16 Ekim'de tecrübeli teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıklamıştı. Hatta KAP'a bildirim yapılmış, yeni maaşın TL ile verileceği bile belirtilmişti.
YENİ İMZA KAĞITTA KALDI!
Ancak aradan geçen 1.5 ayda bu sözleşmenin kağıt üzerinde kaldığı ve resmiyete dökülmediği ortaya çıktı. Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre Terim'in sözleşmesi 2019'da bitecek.
HERKES AÇIKLAMA BEKLİYOR
Yaşanan bu gelişme herkesi şaşkına çevirdi... Fatih Terim'le yeni sözleşme fotoğrafı bile çektiren yönetimin neden böyle bir tutum sergilediği merak konusu. Herkes yönetimden bir açıklama bekliyor.
YÖNETİMLE SORUN MU YAŞIYOR?
Fatih Terim'in sözleşmesinin resmi olarak uzatılmaması spekülasyonları beraberinde getiriyor... Tecrübeli teknik adamın Başkan Mustafa Cengiz'le arasında fikir ayrılıkları olduğu ve bu nedenle tarafların bekleme kararı aldığı belirtiliyor. Sezon sonu konunun yeniden masaya yatırılacağı iddia ediliyor.
YENİ İMZA KAĞITTA KALDI!
Ancak aradan geçen 1.5 ayda bu sözleşmenin kağıt üzerinde kaldığı ve resmiyete dökülmediği ortaya çıktı. Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre Terim'in sözleşmesi 2019'da bitecek.
HERKES AÇIKLAMA BEKLİYOR
Yaşanan bu gelişme herkesi şaşkına çevirdi... Fatih Terim'le yeni sözleşme fotoğrafı bile çektiren yönetimin neden böyle bir tutum sergilediği merak konusu. Herkes yönetimden bir açıklama bekliyor.
YÖNETİMLE SORUN MU YAŞIYOR?
Fatih Terim'in sözleşmesinin resmi olarak uzatılmaması spekülasyonları beraberinde getiriyor... Tecrübeli teknik adamın Başkan Mustafa Cengiz'le arasında fikir ayrılıkları olduğu ve bu nedenle tarafların bekleme kararı aldığı belirtiliyor. Sezon sonu konunun yeniden masaya yatırılacağı iddia ediliyor.
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