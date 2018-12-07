Fenerbahçe Yönetimi, yeni teknik direktörü belirlemek için ince eleyip sık dokuyor. Sarı-Lacivertliler, son olarak eski teknik direktörleri Ersun Yanal ile bir araya gelmiş ve şartları masaya yatırmıştı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yurt dışından dönmesinin beklendiği ve son kararın buna göre verileceği bildirildi...
YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda eski hocalarının tekrar göreve gelmesi için büyük bir kampanya başlatmış durumda. Ali Koç'un İstanbul'a geldikten sonra Ersun Yanal ile yüz yüze görüşeceği ve sonrasında ise net kararın açıklanacağı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nde Ersun Yanal'ı istemeyenler de var... Kimi yöneticilerin eski oyuncuları Tayfun Korkut'tan yana tavır sergiledikleri biliniyor. Birkaç yöneticinin ise eski hocaları Christoph Daum ile anlaşılması yönünde görüş bildirdiği biliniyor. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün en geç Akhisarspor maçından sonra açıklanması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'de Phillip Cocu'nun ardından teknik direktörlük görevine getirilen Erwin Koeman'ın günleri artık sayılı...
DAMİEN COMOLLİ GİTMEYECEK
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başına geçerse Sportif Direktör Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddia ediliyordu. Ancak Fransız futbol adamı ile yola devam edilecek.
22 MAÇTA 1,64 ORTALAMA
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Tayfun Korkut, son alarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta görev yaptı. 22 maçta 1,64 puan ortalaması yakaladı. Christoph Daum da Tayfun Korkut gibi şuan boşta... 65 yaşındaki Alman çalıştırıcı, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda eski hocalarının tekrar göreve gelmesi için büyük bir kampanya başlatmış durumda. Ali Koç'un İstanbul'a geldikten sonra Ersun Yanal ile yüz yüze görüşeceği ve sonrasında ise net kararın açıklanacağı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nde Ersun Yanal'ı istemeyenler de var... Kimi yöneticilerin eski oyuncuları Tayfun Korkut'tan yana tavır sergiledikleri biliniyor. Birkaç yöneticinin ise eski hocaları Christoph Daum ile anlaşılması yönünde görüş bildirdiği biliniyor. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün en geç Akhisarspor maçından sonra açıklanması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'de Phillip Cocu'nun ardından teknik direktörlük görevine getirilen Erwin Koeman'ın günleri artık sayılı...
DAMİEN COMOLLİ GİTMEYECEK
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başına geçerse Sportif Direktör Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddia ediliyordu. Ancak Fransız futbol adamı ile yola devam edilecek.
22 MAÇTA 1,64 ORTALAMA
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Tayfun Korkut, son alarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta görev yaptı. 22 maçta 1,64 puan ortalaması yakaladı. Christoph Daum da Tayfun Korkut gibi şuan boşta... 65 yaşındaki Alman çalıştırıcı, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.
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