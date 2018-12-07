Beşiktaş ‘üç’ peşinde!

Süper Lig'de 15. haftanın heyecanı bu akşam başlayacak... Galatasaray derbisini kazanarak büyük moral bulan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor'a konuk olacak. 20.00'de başlayacak mücadaleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ev sahibi ekipte cezalı Merih ve sakatlığı süren Mbilla yok. Kartal'da ise Pepe, Roco, Babel, Lens ve Caner'in sakatlıkları var.
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