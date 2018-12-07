Atiba Alanya maçına rekor için çıkıyor

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba bugünkü Alanyaspor maçında forma giyerse Siyah-Beyazlı ekipte en çok görev alan yabancı oyuncu unvanını elde edecek. Beşiktaş'ta 156 kez forma giyen Atiba, Alanya karşısında oynarsa maç sayısını 157'e çıkararak Sivok'u geçecek.
BU SEZON 6. YILI
Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren ve 2 şampiyonluk gören 35 yaşındaki oyuncu sezon başında takımından uzak kalırken bu sezon lig maçlarında 9 kez görev aldı.
BU SEZON 6. YILI
Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren ve 2 şampiyonluk gören 35 yaşındaki oyuncu sezon başında takımından uzak kalırken bu sezon lig maçlarında 9 kez görev aldı.
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