Atiba Alanya maçına rekor için çıkıyor Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı bugünkü maçta forma giyerse Siyah-Beyazlı ekipte en çok görev alan yabancı oyuncu olacak.

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba bugünkü Alanyaspor maçında forma giyerse Siyah-Beyazlı ekipte en çok görev alan yabancı oyuncu unvanını elde edecek. Beşiktaş'ta 156 kez forma giyen Atiba, Alanya karşısında oynarsa maç sayısını 157'e çıkararak Sivok'u geçecek.



BU SEZON 6. YILI

Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren ve 2 şampiyonluk gören 35 yaşındaki oyuncu sezon başında takımından uzak kalırken bu sezon lig maçlarında 9 kez görev aldı.