Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Altyapıya özen gösterdiklerini işaret eden Ağaoğlu, "Trabzonspor'un topyekun uyanışa ihtiyacı var. Ancak idealist bir tavır ve kolektif bir zihniyet ile bu kulübü özlemle andığımız parlak günlerine geri döndürebiliriz. Bunun için çalışacağız" dedi.
YENİ KAYNAK
Yeni kaynaklar yaratmak için çalıştıklarını ifade eden Ağaoğlu, "İmza attığımız irili ufaklı sponsorluklar, bağış kampanyaları yola devam edebilmemezi sağladı" dedi.
AMPUTE İLE ÖZEL MAÇ OYNADILAR
Trabzonspor Ortahisar Ampute Futbol Takımı ile bir maç oynadı. Bu maçın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıldı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere biterken renkli görüntüler oluştu.
YENİ KAYNAK
Yeni kaynaklar yaratmak için çalıştıklarını ifade eden Ağaoğlu, "İmza attığımız irili ufaklı sponsorluklar, bağış kampanyaları yola devam edebilmemezi sağladı" dedi.
AMPUTE İLE ÖZEL MAÇ OYNADILAR
Trabzonspor Ortahisar Ampute Futbol Takımı ile bir maç oynadı. Bu maçın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıldı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere biterken renkli görüntüler oluştu.
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