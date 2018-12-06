FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Vakıfbank ve Eczacıbaşı rakiplerini set vermeden yenerek yarı finali garantiledi. A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Tayland'ın Supreme Chonburi takımını 3-0 yendi. Vakıfbank ise A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Volero Le Cannet takımını 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi.
EUROLEAGUE'DEKİ TÜRK DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN
Kadınlar Euroleague'de B Grubu'nda oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe sahasında Hatay BŞB'yi 87-74 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 5. maçlar sonunda 3. galibiyetini alırken, Hatay 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Kadınlar Eurocup'taki temsilcimiz Galatasaray ise sahasında Energa Torun'u 56-50 yendi.
TÜRK TELEKOM EVİNDE TOFAŞ'I FARKLI DEVİRDİ
Türk Telekom, Tahincioğlu Babketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında sahasında Tofaş'ı 85-72 mağlup etti. Ankara temsilcisi bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alırken, Tofaş ise 3. kez sahadan yenik ayrıldı. Ligde dün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle: Adatıp Sakarya BŞB-İstanbul BŞB: 82-77, Banvit- Afyon Belediyespor: 72-71.
EUROLEAGUE'DEKİ TÜRK DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN
Kadınlar Euroleague'de B Grubu'nda oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe sahasında Hatay BŞB'yi 87-74 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 5. maçlar sonunda 3. galibiyetini alırken, Hatay 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Kadınlar Eurocup'taki temsilcimiz Galatasaray ise sahasında Energa Torun'u 56-50 yendi.
TÜRK TELEKOM EVİNDE TOFAŞ'I FARKLI DEVİRDİ
Türk Telekom, Tahincioğlu Babketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında sahasında Tofaş'ı 85-72 mağlup etti. Ankara temsilcisi bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alırken, Tofaş ise 3. kez sahadan yenik ayrıldı. Ligde dün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle: Adatıp Sakarya BŞB-İstanbul BŞB: 82-77, Banvit- Afyon Belediyespor: 72-71.
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