CANLI | Fenerbahçe - Giresunspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Giresunspor'u konuk edecek. 20.30'da başlayacak müsabaka A Spor ve takvim.com.tr'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Berke Özer, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail, Mehmet Ekici, Isla, Barış Alıcı, Benzia, İslam Slimani, Michael Frey

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, Giresunpor'u konuk edecek. 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Alpaslan Dedeş yapacak.





MAÇTA FENERBAHÇE SEYİRCİSİ YOK

Fenerbahçe taraftarları, sarı lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, bugün Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

YOLLAR BİR KEZ DAHA KESİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki yıl önce oynadığı maç ile 35 yıl sonra ilk kez Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sonrasındaki iki kupa organizasyonunda da yeşil-beyazlı takımla rakip oldu.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi 41 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor.





Uzun yıllar sahasında büyük takımlarla maç oynama özlemi duyan Giresunspor taraftarlarının bu isteği ilk kez 35 yıl sonra Fenerbahçe ile gerçekleşti.

Türkiye Kupası müsabakasında 10 Ocak 2016'da uzun yıllar sonra Giresun'a gelen sarı lacivertli takım, 31 Ocak 2018'de yine kupa müsabakasında Atatürk Stadı'nda Giresunspor ile karşılaştı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yine Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe, 6 Aralık Perşembe günü Kadıköy'de Karadeniz temsilcisi ile mücadele edecek. Turun ikinci maçı ise 18,19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

Giresunspor ise son 3 yılda 3 kez Fenerbahçe ile eşleşerek taraftarlarına büyük takımlarla oynama heyecanını yaşatmış olacak. Taraftarların isteği ise Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ve Galatasaray ile de uzun yıllar sonra Giresun'da karşılaşmak.

Giresunspor'un ligde ve kupada Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Giresunspor, sarı lacivertli rakibine karşı oynadığı 10 maçta, 7 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Karadeniz temsilcisi kazandığı takdirde 43 yıl sonra ilk kez galip gelmiş olacak.