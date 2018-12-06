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  • 06.12.2018 13:05
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 18:58

: 1 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU

5. Tur ilk maçında 'in flaş ekibi Kasımpaşa, 2. Lig takımlarından 'u deplasmanda 2-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri; ve kaptan kaydetti.

Kasımpaşa avantajı kaptı!

'in flaş ekibi Kasımpaşa, 5. Tur ilk maçında 2. Lig takımlarından 'u deplasmanda 2-1 yendi ve rövanş öncesi avantaj elde etti.

Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Paşa'ya galibiyeti getiren golleri; 55. dakikada ve 60. dakikada kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 87. dakikada Okan Baydemir'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Petrolspor'u eledi. Menemen Belediyespor ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada Maltepespor ve Zonguldak Kömürspor'u saf dışı bıraktı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18-19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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