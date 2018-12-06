Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 2. Lig takımlarından Menemen Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yendi ve rövanş öncesi avantaj elde etti.

Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Paşa'ya galibiyeti getiren golleri; 55. dakikada Özgür Çek ve 60. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 87. dakikada Okan Baydemir'den geldi.





Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor'u eledi. Menemen Belediyespor ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada Maltepespor ve Zonguldak Kömürspor'u saf dışı bıraktı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18-19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.