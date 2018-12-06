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ve 'nin Orkun Kökçü savaşı

Orkun Kökçü’yü etmek isteyen 2 kulüp Feyenoord’la görüşmelerine hız verdi. Orkun için Feyenood'a yeni bir teklif sundu. kulübü bunu değerlendirmeye aldı. Ancak F.Bahçe de bu transfer için tüm kozlarını oynuyor.

Orkun savaşı
'a Orkun Kökçü'nün inde ciddi bir rakip çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim Feyenoord'da gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken gurbetçi yıldızı transfer etmek için Hollanda ekibi ile görüşmelerini sürdürüyordu. Yönetim Şenol Güneş'in de çok istediği Orkun için Feyenoord'a yeni bir teklif de sundu. kulübü bunu değerlendirmeye çalışırken bu oyuncu için F.Bahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

TEKLİFLERE GÖRE KARAR VERECEĞİZ
Fenerbahçe'nin de bir süredir izlediği Orkun için Feyenoord'a teklif yaptığı ortaya çıktı. Ancak teklifin detayları açıklanmadı. Bu arada Orkun'un babası Halis Kökçü ailesinin Beşiktaşlı olduğunusöyleyerek, "Bizler ailece Beşiktaş'lıyız. Fakat Orkun sonuçta profesyonel bir futbolcu. Yapılan tekliflere göre bir karar vereceğiz" ifadesini kullandı.

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