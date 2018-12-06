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Aktepe Stadı’ndan vinçli yayın!

G.Saray’ın Keçiörengücü ile oynadığı statta maç anlatım yeri yoktu. Ayrıca kameramanlar vince çıkarak görevini yapmak zorunda kaldı.

Aktepe Stadı’ndan vinçli yayın!
Böylesi zor görülür... G.Saray'ın Keçiörengücü ile oynadığı maçında A Spor ekibi zor anlar yaşadı. gücü'nün maçlarını kötü koşullar nedeniyle başka yerlere alan , ekibi G.Saray'ın Ankara'daki kupadaki maçını elverişssiz koşullarda oynamasına sessiz kaldı.

BÜYÜK ZORLUK YAŞANDI
Statta maç anlatım yeri olmadığı gibi kameramanlar için de yer bulunmamaktaydı. A Spor kameranı bu nedenle vinçe çıkarak görevini yaptı. Bu durum büyük şaşkınlık yarattı.

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