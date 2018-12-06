Aktepe Stadı’ndan vinçli yayın!

Böylesi zor görülür... G.Saray'ın Keçiörengücü ile oynadığı Türkiye Kupası maçında A Spor ekibi zor anlar yaşadı. Ankaragücü'nün maçlarını kötü koşullar nedeniyle başka yerlere alan TFF, Süper Lig ekibi G.Saray'ın Ankara'daki kupadaki maçını elverişssiz koşullarda oynamasına sessiz kaldı.
BÜYÜK ZORLUK YAŞANDI
Statta maç anlatım yeri olmadığı gibi kameramanlar için de yer bulunmamaktaydı. A Spor kameranı bu nedenle vinçe çıkarak görevini yaptı. Bu durum büyük şaşkınlık yarattı.
BÜYÜK ZORLUK YAŞANDI
Statta maç anlatım yeri olmadığı gibi kameramanlar için de yer bulunmamaktaydı. A Spor kameranı bu nedenle vinçe çıkarak görevini yaptı. Bu durum büyük şaşkınlık yarattı.
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