Aktepe Stadı’ndan vinçli yayın! G.Saray’ın Keçiörengücü ile oynadığı statta maç anlatım yeri yoktu. Ayrıca kameramanlar vince çıkarak görevini yapmak zorunda kaldı.

Böylesi zor görülür... G.Saray'ın Keçiörengücü ile oynadığı A Spor ekibi zor anlar yaşadı. G.Saray'ın Ankara'daki kupadaki maçını elverişssiz koşullarda oynamasına sessiz kaldı.



BÜYÜK ZORLUK YAŞANDI

Statta maç anlatım yeri olmadığı gibi kameramanlar için de yer bulunmamaktaydı. A Spor kameranı bu nedenle vinçe çıkarak görevini yaptı. Bu durum büyük şaşkınlık yarattı.



zor görülür... G.Saray'ın Keçiörengücü ile oynadığı Türkiye Kupası maçındaekibi zor anlar yaşadı. Ankara gücü'nün maçlarını kötü koşullar nedeniyle başka yerlere alan TFF Süper Lig ekibiın Ankara'daki kupadaki maçını elverişssiz koşullarda oynamasına sessiz kaldı.Statta maç anlatım yeri olmadığı gibi kameramanlar için de yer bulunmamaktaydı.kameranı bu nedenle vinçe çıkarak görevini yaptı. Bu durum büyük şaşkınlık yarattı. TÜM MANŞETLER