Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün oynanan 6 maçın ardından bugün 5 maç daha oynanacak. Maçların tamamı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Günün ilk maçı saat 13.00'te Keçiörengücü- G.Saray arasında.
- Spor
- 05.12.2018
- Gazete
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün 5 maç var. Bu maçların tamamı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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