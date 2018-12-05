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'nda heyecan devam ediyor

5. turunda bugün 5 maç var. Bu maçların tamamı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kupa’da heyecan devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün oynanan 6 maçın ardından bugün 5 maç daha oynanacak. Maçların tamamı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Günün ilk maçı saat 13.00'te Keçiörengücü- G.Saray arasında.


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