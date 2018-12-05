Real’den Eljif’e 20 milyon Euro

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Rabotnicki'den transfer ettiği ve Sarı-Lacivertli takımın geleceği olarak gösterilen Eljif Elmas'la ilgili flaş bir iddia gündeme sarstı. Makedon basını, Real Madrid'in uzun bir süredir 19 yaşındaki futbolcuyu takipte olduğunu öne sürdü. Haberde, İspanyol devinin teklif hazırlığı yaptığı ve 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da belirtildi.



FENER SOĞUK AMA...

Fenerbahçe yönetimi 2022'ye kadar sözleşmesi olan Eljif'i satmayı kesinlikle düşünmüyor. Ancak teklif resmiyete dökülürse işin rengi değişebilir.