Karavanabahçe

Pazartesi gecesi Kasımpaşa ile oynadığı maçtan 2-2'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe'nin istatistiklerinde çarpıcı noktalar vardı.
ŞUTLAR KALEYİ TUTMUYOR
Sarı-Lacivertliler ekibin şut ve orta istatistikleri taknik ekibin canını sıktı. 90 dakika içinde yapılan 36 ortada 12 isabet sağlandı. 24'ü ise rakibe gitti. Kaleye atılan 21 şutun ise sadece 3'ü isabetli oldu. 18'i ise dışarı gitti. Forvet oyuncuların beceriksizliği kadar kanat oyuncuların ortalarında da sıkıntı var.
ŞUTLAR KALEYİ TUTMUYOR
Sarı-Lacivertliler ekibin şut ve orta istatistikleri taknik ekibin canını sıktı. 90 dakika içinde yapılan 36 ortada 12 isabet sağlandı. 24'ü ise rakibe gitti. Kaleye atılan 21 şutun ise sadece 3'ü isabetli oldu. 18'i ise dışarı gitti. Forvet oyuncuların beceriksizliği kadar kanat oyuncuların ortalarında da sıkıntı var.
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