Gabigol: Kararımı vermedim

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirlilen Gabigol geleceğiyle ilgili konuştu... Santos ile kiralık sözleşmesi 1 Ocak'ta bitecek olan Brezilyalı yıldız, "Ocakta Inter'e geri döneceğim. Önce Inter'le konuşmam lazım. Sonra bakacağız. Benim için en önemlisi nereye gidersem gideyim mutlu olup sürekli oynamam" dedi.