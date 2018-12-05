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Gabigol: Kararımı vermedim

’la kiralık sözleşmesi 1 Ocak’ta bitecek olan Sambacı, “İlk önce Inter ile görüşeceğim. Önemli olan, gideceğim takımda sürekli oynamak” dedi.

Kararımı vermedim
Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirlilen Gabigol geleceğiyle ilgili konuştu... Santos ile kiralık sözleşmesi 1 Ocak'ta bitecek olan Brezilyalı yıldız, "Ocakta Inter'e geri döneceğim. Önce Inter'le konuşmam lazım. Sonra bakacağız. Benim için en önemlisi nereye gidersem gideyim mutlu olup sürekli oynamam" dedi.

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