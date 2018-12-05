Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirlilen Gabigol geleceğiyle ilgili konuştu... Santos ile kiralık sözleşmesi 1 Ocak'ta bitecek olan Brezilyalı yıldız, "Ocakta Inter'e geri döneceğim. Önce Inter'le konuşmam lazım. Sonra bakacağız. Benim için en önemlisi nereye gidersem gideyim mutlu olup sürekli oynamam" dedi.
- Spor
- 05.12.2018
- Gazete
Gabigol: Kararımı vermedim
Santos’la kiralık sözleşmesi 1 Ocak’ta bitecek olan Sambacı, “İlk önce Inter ile görüşeceğim. Önemli olan, gideceğim takımda sürekli oynamak” dedi.
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