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'den sabah 08:00'de kriz zirvesi

beraberliği sonrası Başkan ve yöneticiler 08.00’de kulüp binasında toplandı. İlk kez bu kadar erken bir saatte toplantı yapan yönetim, ve santrfor ini masaya yatırdı. Toplantıda Comolli de yer aldı.



Fenerbahçe yönetimi Kasımpaşa maçının ardından dün sabah 08.00'de acil koduyla toplantı yaptı. Sportif direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu toplantıda takımın teknik direktör sorunu ile ara transferdeki muhtemel santrfor transferi masaya yatırıldı. İki sorunun da en kısa sürede çözülmesi kararlaştırıldı.

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