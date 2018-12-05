Fenerbahçe yönetimi Kasımpaşa maçının ardından dün sabah 08.00'de acil koduyla toplantı yaptı. Sportif direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu toplantıda takımın teknik direktör sorunu ile ara transferdeki muhtemel santrfor transferi masaya yatırıldı. İki sorunun da en kısa sürede çözülmesi kararlaştırıldı.
- Spor
- 05.12.2018
- Gazete
Fenerbahçe'den sabah 08:00'de kriz zirvesi
Kasımpaşa beraberliği sonrası Başkan Ali Koç ve yöneticiler 08.00’de kulüp binasında toplandı. İlk kez bu kadar erken bir saatte toplantı yapan yönetim, teknik direktör ve santrfor transferini masaya yatırdı. Toplantıda Comolli de yer aldı.
Fenerbahçe yönetimi Kasımpaşa maçının ardından dün sabah 08.00'de acil koduyla toplantı yaptı. Sportif direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu toplantıda takımın teknik direktör sorunu ile ara transferdeki muhtemel santrfor transferi masaya yatırıldı. İki sorunun da en kısa sürede çözülmesi kararlaştırıldı.
- Jiletle rakiplerini yaralayan Mansur Çalar'a tarihi ceza!
- Vida için Inter de devreye girdi
- Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.