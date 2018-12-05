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kupa için ara vermedi

, kupada oynayacağı Giresun maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe kupa için ara vermedi
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Giresun ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kasımpaşa maçında 11'de oynayanlar rejenerasyon ile yetindiler.

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