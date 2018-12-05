Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Giresun ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kasımpaşa maçında 11'de oynayanlar rejenerasyon ile yetindiler.
- Spor
- 05.12.2018
- Gazete
Fenerbahçe kupa için ara vermedi
Fenerbahçe, kupada oynayacağı Giresun maçı hazırlıklarına başladı.
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