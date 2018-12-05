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: Açıklama metni bana gelmedı!

Açıklama metni bana gelmedı!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği metni ile ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Bize bildiri yayınlanana kadar herhangi bir şey gelmedi. Söylenen şeklinin çok dışında bir bildiri. İfadeleri ağır buldum. Üslup, Trabzonspor'un üslubu değil" dedi.

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