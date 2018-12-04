Yeni Malatya yine fire verdi

Süper Lig'de orta sıralarda gezinen Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı. Rakibi önünde ilk yarı etkili bir futbol sergileyen Yeni Malatyaspor devreyi Aleksic'in 41'de attığı golle 1-0 önde kapadı. 2. devre Akhisarspor daha etkili bir futbol sergilerken 80'de Bokila ile golü buldu. Maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
- Spor
- 04.12.2018
- Gazete
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