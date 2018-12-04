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Yeni yine fire verdi

Yeni spor, evinde Akhisar’la berabere kaldı.

Yeni Malatya yine fire verdi
Süper Lig'de orta sıralarda gezinen Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı. Rakibi önünde ilk yarı etkili bir sergileyen Yeni Malatyaspor devreyi Aleksic'in 41'de attığı golle 1-0 önde kapadı. 2. devre Akhisarspor daha etkili bir futbol sergilerken 80'de Bokila ile golü buldu. Maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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