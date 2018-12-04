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Kupada da fırtına vakti

Ligde F.Bahçe ve ’yi yenerek taraftarını mutlu eden , kupada bugün Sivas Bld.’ye konuk oluyor. Maç 13.00’te başlayacak.

Kupada da fırtına vakti
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda bugün Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan , avantaj arıyor 13.00'te start alacak maçı futbolseverler A Spor'dan canlı olarak izleyebilecek. Trabzonspor'un maça Uğurcan, Semih, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Batuhan, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Amiri, Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor. Bordo- Mavililer, kupada şampiyonluk istiyor.



Trabzonlu futbolcular dün Sivas'ta Kangal Köpeği Yetiştirme çifliğini gezdiler, stres attılar.



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