Kupada da fırtına vakti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda bugün Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, avantaj arıyor 13.00'te start alacak maçı futbolseverler A Spor'dan canlı olarak izleyebilecek. Trabzonspor'un maça Uğurcan, Semih, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Batuhan, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Amiri, Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor. Bordo- Mavililer, kupada şampiyonluk istiyor.
Trabzonlu futbolcular dün Sivas'ta Kangal Köpeği Yetiştirme çifliğini gezdiler, stres attılar.
Trabzonlu futbolcular dün Sivas'ta Kangal Köpeği Yetiştirme çifliğini gezdiler, stres attılar.
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