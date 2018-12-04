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’den artık çıkış var!

Fener taraftarı önünde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi...

Kadıköy’den artık çıkış var!
Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'deki kötü performansını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı son 6 lig maçında 1 galibiyet alabildi ve 12 puan kaybetti. Fener ayrıca bu sezon evinde 10 gol yedi ve bu alanda ligin en kötü ikinci takımı oldu.

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