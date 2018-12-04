Beşiktaş'ta hedef büyüdü... Ankaragücü ve Galatasaray galibiyetleriyle ligde 3. sıraya çıkan Kartal, lider Başakşehir'le de arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Kartal gözünü şimdi ilk devrenin sonuna kadar oynayacağı 3 maça çevirdi.
3 MAÇTAN 2'Sİ DEPLASMANDA
Ligde 24 puanı bulunan Beşiktaş kalan 3 maçta sırasıyla Alanyaspor (D), Trabzonspor ve Kasımpaşa (D) ile oynayacak. Teknik heyet bu maçları kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.
TEK HEDEF 3'TE 3 YAPMAK
Beşiktaş ilk yarının son 3 maçını kazandığı takdirde devreyi 33 puanla tamamlayacak. Siyah-Beyazlılar 3 maçta 9 puan alarak gözünü Başakşehir'in oynayacağı maçlara çevirecek.
B.ŞEHİR PUAN KAYBEDEBİLİR
Kartal lider Başakşehir'in Galatasaray ile karşılaşacak olmasını da bir avantaj olarak görüyor. Teknik heyet bu maçta Başakşehir'in G.Saray'a yenilme ihtimalini hesaba katıyor.
3 MAÇTAN 2'Sİ DEPLASMANDA
Ligde 24 puanı bulunan Beşiktaş kalan 3 maçta sırasıyla Alanyaspor (D), Trabzonspor ve Kasımpaşa (D) ile oynayacak. Teknik heyet bu maçları kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.
TEK HEDEF 3'TE 3 YAPMAK
Beşiktaş ilk yarının son 3 maçını kazandığı takdirde devreyi 33 puanla tamamlayacak. Siyah-Beyazlılar 3 maçta 9 puan alarak gözünü Başakşehir'in oynayacağı maçlara çevirecek.
B.ŞEHİR PUAN KAYBEDEBİLİR
Kartal lider Başakşehir'in Galatasaray ile karşılaşacak olmasını da bir avantaj olarak görüyor. Teknik heyet bu maçta Başakşehir'in G.Saray'a yenilme ihtimalini hesaba katıyor.
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