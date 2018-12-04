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son 3 maçı kazanarak devreyi 33 puanla bitirmek istiyor

Lider ’le puan farkını 6’ya indiren Siyah-Beyazlılar; , ve maçlarında 9 puana odaklandı. Teknik heyet Başakşehir’in kalan 3 maçta puan kaybedeceğine emin. Bu nedenle devreyi en kötü olasılıkla 2’nci bitirmeyi planlıyor.

Kartal 3'lü çekecek
Beşiktaş'ta hedef büyüdü... Ankaragücü ve Galatasaray galibiyetleriyle ligde 3. sıraya çıkan Kartal, lider Başakşehir'le de arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. gözünü şimdi ilk devrenin sonuna kadar oynayacağı 3 maça çevirdi.



3 MAÇTAN 2'Sİ DEPLASMANDA
Ligde 24 puanı bulunan Beşiktaş kalan 3 maçta sırasıyla Alanyaspor (D), Trabzonspor ve Kasımpaşa (D) ile oynayacak. Teknik heyet bu maçları kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.



TEK HEDEF 3'TE 3 YAPMAK
Beşiktaş ilk yarının son 3 maçını kazandığı takdirde devreyi 33 puanla tamamlayacak. Siyah-Beyazlılar 3 maçta 9 puan alarak gözünü 'in oynayacağı maçlara çevirecek.



B.ŞEHİR PUAN KAYBEDEBİLİR
Kartal lider Başakşehir'in ile karşılaşacak olmasını da bir avantaj olarak görüyor. Teknik heyet bu maçta Başakşehir'in G.Saray'a yenilme ihtimalini hesaba katıyor.

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