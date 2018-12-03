Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz

Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Euro 2020 elmeleri kura çeki sonrası açıklamalarda bulundu. Romen çalıştırıcı, "Umarım ilk maçta Fransa ile oynamayız. En azından biraz daha üzerine koyarak grubun en iyi takımının karşısına çıkarız. İzlanda'yı da yakından tanıyoruz" diye konuştu. Luce, "Sadece Fransa maçları değil tüm maçlar önemli" dedi.
- Spor
- 03.12.2018
- Gazete
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