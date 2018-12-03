Takımda bir şeyler değişti

Trabzonspor'un 74.Olağan Genel Kurulu'na tek başkan adayı olarak giren Ahmet Ağaoğlu 790 oyla yeniden başkan seçildi. Ağaoğlu kongre öncesi "Son 2 maçta "takımda birşeyler değişti" açıklamasını yaptı.Tamir edilmesi gereken şeylerin olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Onlar yoluna girdi. Takımdaki değişiklikler iyi analiz edilmeli" dedi.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
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