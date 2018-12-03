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bir şeyler değişti

’un kongresinde 790 oyla yeniden başkna seçildi. Ahmet Ağaoğlu, son 2 maçtaki galibiyet için de “ bir yşleer değişti” dedi.

Takımda bir şeyler değişti
Trabzonspor'un 74.Olağan Genel Kurulu'na tek başkan adayı olarak giren 790 oyla yeniden başkan seçildi. Ağaoğlu kongre öncesi "Son 2 maçta " birşeyler değişti" açıklamasını yaptı.Tamir edilmesi gereken şeylerin olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Onlar yoluna girdi. Takımdaki değişiklikler iyi analiz edilmeli" dedi.

Yunus Emre SEL

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