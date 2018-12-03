Şenol Güneş: Bizim galip gelmemiz kimseyi rahatsız etmesin Şenol Güneş galibiyet sonrası, “Bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin” diye konuştu.

Şenol Güneş, G.Saray galibiyeti sonrasında 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca yoğun bir seyahatten sonra burada oynamak kolay değildi. Biri ile ilgili suçlama yaparsanız onu kişiselliğe dönüştürmemelisiniz" dedi.



MAÇ KALİTELİ DEĞİLDİ

Kaliteli bir maç olmadığını ifade eden Güneş, "Bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin. İlk yarı rakibimizi kaleye yaklaştırmadık. Teknik analizler kişileri vurmak için yapılmamalı" diye konuştu.