Kadıköy’de kritik gece

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Tarihinin en kötü sezonun geçiren Fenerbahçe bu maç öncesinde düşme hattının hemen üstünde yer alıyor. Sarı-Lacivertliler zirve mücadelesi veren Kasımpaşa'yı seyircisi önünde yenerek bir nebze olsun nefes almak istiyor. Bu maçın Erwin Koeman'ın geleceği için de büyük önemi var.
KAYBEDERSE KOEMAN YOLCU...
Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerse en azından devre arasına kadar Koeman ile yola devam edecek. Fakat Fenerbahçe yenilgiyle ayrılırsa büyük bir ihtimalle Cocu'nun ardından Koeman'ın da görevine son verilecek. Comolli için ise durum biraz daha zorlaşacak.
F.BAHÇE'DE 3 SAKAT VAR
F.Bahçe'de Alper Potuk. Andre Ayew ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Bunlara cezalı olan Jailson ve Soldado da eklenince eksik sayısı 5'e yükseldi.
KOEMAN 'ERKEN GOL' EMRİ VERDİ
Hafta içinde yapılan çalışmalarda hücum varyasyonlarına ağırlık veren Erwin Koeman, "Maça baskıyla başlayalım. Erken gol bulursak kontrol elimize geçer" dedi. Hollandalı teknik adam, rakibin kontralarına karşı savunma oyuncularına da uyarılarda bulundu.
KAYBEDERSE KOEMAN YOLCU...
Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerse en azından devre arasına kadar Koeman ile yola devam edecek. Fakat Fenerbahçe yenilgiyle ayrılırsa büyük bir ihtimalle Cocu'nun ardından Koeman'ın da görevine son verilecek. Comolli için ise durum biraz daha zorlaşacak.
F.BAHÇE'DE 3 SAKAT VAR
F.Bahçe'de Alper Potuk. Andre Ayew ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Bunlara cezalı olan Jailson ve Soldado da eklenince eksik sayısı 5'e yükseldi.
KOEMAN 'ERKEN GOL' EMRİ VERDİ
Hafta içinde yapılan çalışmalarda hücum varyasyonlarına ağırlık veren Erwin Koeman, "Maça baskıyla başlayalım. Erken gol bulursak kontrol elimize geçer" dedi. Hollandalı teknik adam, rakibin kontralarına karşı savunma oyuncularına da uyarılarda bulundu.
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