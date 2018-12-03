Kadıköy’de kritik gece

haftasının kapanış maçında, saatağırlıyor.oynanacak maçıyönetecek. Tarihinin en kötü sezonun geçiren Fenerbahçe bu maç öncesinde düşme hattının hemen üstünde yer alıyor.zirve mücadelesi verenseyircisi önünde yenerek bir nebze olsun nefes almak istiyor. Bu maçıngeleceği için de büyük önemi var.yenerse enazından devre arasına kadarile yola devam edecek.Fakatyenilgiyleayrılırsa büyük birihtimalleardındanda görevine son verilecek.için ise durumbiraz daha zorlaşacak.sakatlıkları nedeniyle bugünforma giyemeyecek. Bunlaracezalı olanveda ekleninceeksik sayısıyükseldi.içinde yapılan çalışmalarda hücum varyasyonlarına ağırlık verendedi.teknik adam, rakibin kontralarına karşı savunma oyuncularına da uyarılarda bulundu.