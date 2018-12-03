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lar ‘penaltı’ dedi

spiker, ’nın pozisyonu için, ‘Penaltıydı’ dedi

Fransızlar ‘penaltı’ dedi
FRansız BeINSPORTS kanalında Beşiktaş-Galatasaray derbisini anlatan spiker, Sarı-Kırmızılılar'ın 'nın topu eliyle oynadığını iddia ettiği pozisyonla ilgili olarak, "Pozisyonun net bir penaltı olduğunu düşünüyorum. 'ın devam kararına anlam veremiyorum" yorumunu yaptı.



G.SARAYLILAR HAKEME KOŞTU
Galatasaraylılar, Beşiktaşlı Medel'in uzaklaştırmak istediği topun Vida'nın koluna çarptığını iddia etti. Çakır'a koşarak penaltı istediler.



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