Fransızlar ‘penaltı’ dedi

FRansız BeINSPORTS kanalında Beşiktaş-Galatasaray derbisini anlatan Fransız spiker, Sarı-Kırmızılılar'ın Vida'nın topu eliyle oynadığını iddia ettiği pozisyonla ilgili olarak, "Pozisyonun net bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Cüneyt Çakır'ın devam kararına anlam veremiyorum" yorumunu yaptı.
G.SARAYLILAR HAKEME KOŞTU
Galatasaraylılar, Beşiktaşlı Medel'in uzaklaştırmak istediği topun Vida'nın koluna çarptığını iddia etti. Çakır'a koşarak penaltı istediler.
G.SARAYLILAR HAKEME KOŞTU
Galatasaraylılar, Beşiktaşlı Medel'in uzaklaştırmak istediği topun Vida'nın koluna çarptığını iddia etti. Çakır'a koşarak penaltı istediler.
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