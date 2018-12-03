Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşal Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani