Euro be Türkiyem

Takımımız'ınElemeleri'ndeki rakipleri dün İrlanda'nın başkenti Dublin'deki kura çekiminde belli oldu. Çekilişe 3. torbadan giren Ay-yıldızlılar, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona katılabilmek için H Grubu'ndaile mücadele edecek.Takımımız, ilk torbadan son dünya şampiyonu, yıldızlar topluluğuçekti... İkinci torbadan ise yakın zamanda karşılaştığımızgeldi. Grupta çıkış içindekida yabana atılmamalı.rakiplerimiz ise Moldova ve Andorra. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılacak Son 4 ekip iseplay-off maçlarının ardından belirlenecek. Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart'ta.2020,2020 tarihlerinde oynanacak.kura çekimi,'da gerçekleşecek.Euro 2020finallerinde