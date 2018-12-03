Euro be Türkiyem

Milli Takımımız'ın Euro 2020 Elemeleri'ndeki rakipleri dün İrlanda'nın başkenti Dublin'deki kura çekiminde belli oldu. Çekilişe 3. torbadan giren Ay-yıldızlılar, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.
DÜNYA ŞAMPİYONU HOROZLAR
Milli Takımımız, ilk torbadan son dünya şampiyonu, yıldızlar topluluğu Fransa'yı çekti... İkinci torbadan ise yakın zamanda karşılaştığımız İzlanda geldi. Grupta çıkış içindeki Arnavutluk da yabana atılmamalı.
İLK MAÇLAR 21-23 MART'TA
Diğer rakiplerimiz ise Moldova ve Andorra. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılacak Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek. Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart'ta.
24 takım mücadele edecek
EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak. Euro 2020 kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Euro 2020 finallerinde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.
DÜNYA ŞAMPİYONU HOROZLAR
Milli Takımımız, ilk torbadan son dünya şampiyonu, yıldızlar topluluğu Fransa'yı çekti... İkinci torbadan ise yakın zamanda karşılaştığımız İzlanda geldi. Grupta çıkış içindeki Arnavutluk da yabana atılmamalı.
İLK MAÇLAR 21-23 MART'TA
Diğer rakiplerimiz ise Moldova ve Andorra. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılacak Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek. Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart'ta.
24 takım mücadele edecek
EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak. Euro 2020 kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Euro 2020 finallerinde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.