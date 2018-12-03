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Çalık 9 hafta sonra 11’e döndü!

G.Saray’ın stoperi tam 9 maç sonra maçıyla formasına kavuştu.

Çalık 9 hafta sonra 11’e döndü!
Galatasaray'ın stoperi Ahmet Çalık, 'de 9 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı. Ligin 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlayan , sonraki süreçte sadece Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak forma şansı buldu. Bilindiği gibi diğer stoperler Donk ve Serdar cezalı durumdaydı.

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