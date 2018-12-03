Çalık 9 hafta sonra 11’e döndü!

Galatasaray'ın stoperi Ahmet Çalık, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı. Ligin 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlayan Ahmet Çalık, sonraki süreçte sadece Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak forma şansı buldu. Bilindiği gibi diğer stoperler Donk ve Serdar cezalı durumdaydı.
- Spor
- 03.12.2018
- Gazete
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