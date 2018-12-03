Beşiktaş’ın 22 yaşındaki ön liberosu Dorukhan Toköz, ilk 11'de başladığı Galatasaray maçında sahanın en iyilerinden birisi oldu. Beşiktaş'ın 22 yaşındaki ön liberosu Dorukhan Toköz, dün akşamki Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı. 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, girdiği 15 ikili mücadelenin 10 tanesini kazanıp 3 top çalarak sahanın en iyilerinden birisi oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in beğenisini kazanan Dorukhan, Beşiktaş formasıyla ilk derbisinde alkış topladı.
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