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  • 03.12.2018 12:27

'ta alkış topladı

’ın 22 yaşındaki ön liberosu , ilk 11'de başladığı maçında sahanın en iyilerinden birisi oldu.



Beşiktaş'ın 22 yaşındaki ön liberosu Dorukhan Toköz, dün akşamki Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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