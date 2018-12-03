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'ta 'ı devirerek zirve yarışında bende 'VAR'ım dedi

VAR’ın damga vurduğu derbinin 17. dakikasında ’in pnealtı golüyle öne geçti... 69’da ’ın G.Saray lehine verdiği penaltıyı VAR iptal etti. Siyah-Beyazlılar skoru koruyarak ezeli rakibini devirdi.



Yılın son derbisinde Kartal güldü... Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlılar böylece lider Başakşehir'le farkı 6'ya indirirken, Cimbom'u da averajla geride bıraktı. 13. dakikada Adem Ljajic, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta gitti.

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