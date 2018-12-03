Yılın son derbisinde Kartal güldü... Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlılar böylece lider Başakşehir'le farkı 6'ya indirirken, Cimbom'u da averajla geride bıraktı. 13. dakikada Adem Ljajic, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta gitti.
- Spor
- 03.12.2018
- Gazete
Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı devirerek zirve yarışında bende 'VAR'ım dedi
VAR’ın damga vurduğu derbinin 17. dakikasında Adem Ljajic’in pnealtı golüyle Kartal öne geçti... 69’da Cüneyt Çakır’ın G.Saray lehine verdiği penaltıyı VAR iptal etti. Siyah-Beyazlılar skoru koruyarak ezeli rakibini devirdi.
Yılın son derbisinde Kartal güldü... Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlılar böylece lider Başakşehir'le farkı 6'ya indirirken, Cimbom'u da averajla geride bıraktı. 13. dakikada Adem Ljajic, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta gitti.
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