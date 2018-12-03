AÖL 1. dönem sınavı için hazırlıklar sürüyor. Eğitimini açık olarak sürdüren öğrenciler bu haftasonu katılacakları sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin yayınlanıp, yayınlanmadığını merak ediyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredisini yükseltecek öğrencilerin araştırdığı AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 1. dönem sınavı giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte merak edilenler...

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB tarafından öğrencilerin erişimine açılacak olan sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu. AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden görüntülenebilen sınav giriş belgesinin sınavdan 3-4 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

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AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2018-19 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. MEB'in yayımladığı duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav ve bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olunacak.

2017/4 DÖNEM MEZUNLARININ DİPLOMALARI GÖNDERİLDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2017/4 ek sınav döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderildiği bildirildi.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.