Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.. Karşılaşmaya etkili başlayan Bordo- Mavililer'de 16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye yolladığı şut direkten auta çıktı.
SOSA DA DİREĞE TAKILDI
Fırtına'nın 22. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa'nın sert vuruşunda da direk gole izin vermedi. 54 ve 74'te Yusuf'un şutlarında Lung kalesinde devleşti.
EKUBAN'DAN KRİTİK GOL
Trabzon aradığı golü 84'te Ekuban'ın kafa golüyle buldu ve 1-0 öne geçti. Maçın sonucunu ise 90+8'de Vahid Amiri söyledi: 2-0
ISRAR ETTİK VE KAZANDIK
Karaman, Kayseri zaferi sonrası "Pozisyonlara gi-r dik ve baskılı oyunda ısrar ederek kazandık" dedi.
Fırtına'nın teknik patronu Ünal Karaman, Kayseri galibiyetinin ardından "İkinci yarıda art arda pozisyonlara girdik. Baskılı oyunumuzda ısrar ederek maçı kazandık. İkinci yarıdaki oyunun üzerine koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SOSA DA DİREĞE TAKILDI
Fırtına'nın 22. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa'nın sert vuruşunda da direk gole izin vermedi. 54 ve 74'te Yusuf'un şutlarında Lung kalesinde devleşti.
EKUBAN'DAN KRİTİK GOL
Trabzon aradığı golü 84'te Ekuban'ın kafa golüyle buldu ve 1-0 öne geçti. Maçın sonucunu ise 90+8'de Vahid Amiri söyledi: 2-0
ISRAR ETTİK VE KAZANDIK
Karaman, Kayseri zaferi sonrası "Pozisyonlara gi-r dik ve baskılı oyunda ısrar ederek kazandık" dedi.
Fırtına'nın teknik patronu Ünal Karaman, Kayseri galibiyetinin ardından "İkinci yarıda art arda pozisyonlara girdik. Baskılı oyunumuzda ısrar ederek maçı kazandık. İkinci yarıdaki oyunun üzerine koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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