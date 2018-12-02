EURO 2020’de kura heyecanı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda eleme gruplarının kurası bugün 14.00’te Dublin’de çekilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi bugün İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF'yi başkan Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş ve Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil edecek. Eleme grupları kura çekiminde ülkeler, Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbada yer alıyor.