Beşiktaş - Galatasaray | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de bu sezon istikrar yakalamakta zorlanan Beşiktaş, 13 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 beraberlik sonunda topladığı 21 puanla haftaya 4. sırada girdi.



Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 24 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6, ikinci Kasımpaşa'nın 1 puan ardından üçüncü sırada girdi.





İŞTE 11'LER!

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Pektemek, Quaresma, Güven Yalçın

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ahmet Çalık, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok

KARTAL MORALLİ

Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, derbiye bu galibiyetlerin moraliyle çıkıyor. Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü Kayseri'de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise hafta içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Norveç temsilcisi Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.

CANER SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.





DERBİLERDE GÜNEŞ AÇIYOR

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbi maçlarda etkili performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Şenol Güneş yönetimindeki 14. derbi maçında... Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 13 derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe'ye toplamda 6 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 18 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.





EN ÇOK GALİBİYETİ GALATASARAY'A KARŞI ALDI

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki derbilerde en çok galibiyeti Galatasaray'a karşı elde etti. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Galatasaray ile yaptığı 6 maçın 4'ünde galibiyet sevinci yaşadı. Bir maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray derbisindeki tek yenilgisini ise geçen sezon aldı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 7 lig maçında ise 2 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek. Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.





FERNANDO VE OZAN CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges ile genç stoper Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında üçer kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim'deki Bursaspor maçıyla başlayan süreçte Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez kazanabildi.

Ligdeki son 5 müsabakada sadece Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı iki maçın ilkinde 0-0 berabere kaldı, ikincisini ise 2-0 kaybetti. Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya da 2-0 yenildi.





CİMBOM DEPLASMANDA DERBİ GALİBİYETLERİNE HASRET

Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 3 derbide 2 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

344. RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 344. kez karşılaşıyor. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 343 maçın 121'ini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 120 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 44, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 148, siyah-beyazlılar 127 gol attı.







Ligde geçen sezonki maçları ev sahibi ekipler kazandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 3-0, Galatasaray da Türk Telekom Stadı'nda 2-0 galip geldi.

Rekabetteki son 28 lig maçında hakemler 6 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 28 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 142 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 73, Galatasaray'dan ise 69 futbolcu sarı kart gördü.

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 31 maçta hakemler toplam 13 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Söz konusu dönemde hakemler Galatasaray için 9, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 3 kez penaltı kaçırdı.