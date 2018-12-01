Kritik Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'a üç iyi, iki de kötü haber geldi... Sakatlıkları nedeniyle Sarspborg deplasmanına götürülmeyen Quaresma, Gökhan Gönül ve Medel dünkü idmanda yer aldı. Bu üç isim de yarın sahadaki yerini alacak. Ancak sakatlıkları devam eden Pepe ve Ryan Babel'in oynama ihtimallerinin bulunmadığı belirtildi.
- Spor
- 01.12.2018
- Gazete
Kartal’a üç iyi iki kötü haber
G.Gönül, Quaresma ve Medel iyi durumda. Babel ve Pepe ise derbide yok.
- Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi
- Dorukhan kart cezalısı
- İşimizi zorlaştırdık
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