Bugünkü
Takvim

’a üç iyi iki kötü haber

G.Gönül, ve iyi durumda. Babel ve ise derbide yok.

Kartal’a üç iyi iki kötü haber
Kritik Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'a üç iyi, iki de kötü haber geldi... Sakatlıkları nedeniyle Sarspborg deplasmanına götürülmeyen Quaresma, Gökhan Gönül ve Medel dünkü idmanda yer aldı. Bu üç isim de yarın sahadaki yerini alacak. Ancak sakatlıkları devam eden Pepe ve Ryan Babel'in oynama ihtimallerinin bulunmadığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriKartal’a üç iyi iki kötü haber
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar