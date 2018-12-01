Kartal’a üç iyi iki kötü haber

Kritik Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'a üç iyi, iki de kötü haber geldi... Sakatlıkları nedeniyle Sarspborg deplasmanına götürülmeyen Quaresma, Gökhan Gönül ve Medel dünkü idmanda yer aldı. Bu üç isim de yarın sahadaki yerini alacak. Ancak sakatlıkları devam eden Pepe ve Ryan Babel'in oynama ihtimallerinin bulunmadığı belirtildi.