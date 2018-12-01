kötü gidişe bir türlü dur diyemeyenbirkez daha teknik adam operasyonu için düğmeye bastı... Geçici olarak göreve getirilen'la yola devam etme kararından vazgeçen Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü oynanacakmaçını bekliyor.Yöneticiler karşılaşma sonrasında önce'la görüşerek yolları resmen ayıracak. Ardından da listedeki teknik adamlarla görüşülecek. Gelen bilgilere göre listenin ilk sırasındavar.hem ligi bilmesi hem de düşük maliyetli olması'a sıcak bakıyor.'da önemli bir tecrübe edinen başarılı hoca da'de çalışmaya çok sıcak bakıyor. Yönetimin'a 1 yılı opsiyonlusözleşme önermesi bekleniyor. Eğerbaşarısız olursa sezon sonunda'un gözdesi olan'ya gidilecek.'un taraftarlardan gelen baskılar sonrasındakonusunda da yumuşadığı belirtiliyor.'un ardından'la da görüşülebileceği öne sürülüyor. Eğer iki yerli teknik adamla da anlaşma sağlanamazsa rota bu kez yabancı hocalara dönecek... Ön görüşme yapılan'la yeniden masaya oturulacak.