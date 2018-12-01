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50 bin taraftarla idman

taraftarı, derbisi öncesi son idmana akın edecek ve takımlarına sahip çıkacak... Yeni bir rekor bekleniyor...

50 bin taraftarla idman
, deplasmanda oynayacağı derbisi öncesi son antrenmanını bugün Türk Telekom Stadı'nda yapacak. Saat 19.05'te başlayacak idmana 50 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor. Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store'dan 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra bugün Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan Sarı-Kırmızılı taraftarlar tribünden takip edebilecek.

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