50 bin taraftarla idman

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını bugün Türk Telekom Stadı'nda yapacak. Saat 19.05'te başlayacak idmana 50 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor. Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store'dan 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra bugün Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan Sarı-Kırmızılı taraftarlar tribünden takip edebilecek.
- Spor
- 01.12.2018
- Gazete
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